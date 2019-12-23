غادة والى: أداء الوزيرات مشرف.. وخدمة المواطنين أعظم رسالة فى الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، إن خدمة المواطنين أعظم رسالة فى الحياة، مضيفة: "محظوظة بعلاقاتى بزملائى من الوزراء والوزيرات فى الحكومة السابقة".
وأثنت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية CBC، على نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، معربة عن تفاؤلها بمستقبل "التضامن" فى وجودها.
وأكدت والى: " لأول مرة تتولى السيدات ملفات غير تقليدية ومتأكدة أن أدائهن سيكون مشرفا، والعلاقات الإنسانية هى اللى تدوم وليس الوظائف أو المناصب".
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