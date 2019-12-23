شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من إنتاج خريطة أساس رقمية لشبكة الترع والمصارف وملحقاتها ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الرى من إنتاج خريطة أساس رقمية لشبكة الترع والمصارف وملحقاتها بمحافظة بنى سويف، وجار العمل بالمنيا ويتبقى قنا وأسوان للانتهاء من تغطية جميع الجمهورية، وذلك طبقا للبرنامج الزمنى الذى تم وضعه.

وأوضح تقرير لمصلحة الرى أنه تم رفع بيانات شبكة المجارى المائية بمحافظة بنى سويف على تطبيق Water Map للهواتف المحمولة، حيث من خلال التطبيق عرض بيانات المجرى المائى المراد الاستعلام عنه (بالطبيعة أو بالمكتب).

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كما يتضمن التطبيق تحديد الإحداثيات الجغرافية الدولية، حيث يقف المستخدم، وتحديد الموقع الكيلومترى على المجرى المائى لأى نقطة محددة، والبحث عن أى مجرى مائى فى المناطق التى يغطيها التطبيق.

ويتيح التطبيق استعراض شبكة الترع والمصارف ومواقع التليمترى، والعرض على خلفية صور قمر صناعى أو خلفية طرق جوجل ماب بخدماتها.

وأوضحت وزارة الرى أن التطبيق متاح فقط للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى والمسجلين بقاعدة بياناته.