"مرفق الكهرباء" يشارك فى الموتمر الدولى الـ5 لـ"هندسة الطاقة" بجامعة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة الذى سيعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الحالى بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان. وأضاف الجهاز أنه من المقرر أن يشارك ممثلو الجهاز فى الموتمر بورقة بحثية حول "تحليل أنظمة الطاقة الشمسية فى مصر".

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