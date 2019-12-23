شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 23/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية؛ أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهارا: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع درجات حرارة حول معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح صباحا جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نهاراً في المناطق المنخفضة والساحلية، وباردة نسبياً في القمم الجبلية ، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.