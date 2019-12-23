المعاينة: تفحم 19 توك توك في حريق "جراج إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق هائل اندلع بجراج بمنطقة إمبابة، مساء أمس السبت. وتوصل رجال الأدلة الجنائية إلى تفحم 19 مركبة "توك توك"، ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة حدوث عطل في توصيلة الكهرباء بإحدى الدراجات. البداية تعود إلى تلقي مسؤل غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بجراج أسفل عقار سكني بدائرة مركز إمبابة. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بنحو 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية، دون وقوع إصابات.

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