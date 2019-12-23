نشرة الحوادث المسائية.. الإفراج عن "عنان" وحبس زوجة شادي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محام: الإفراج عن الفريق سامي عنان

قال ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

الجنح تعاقب زوجة شادي محمد

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلي السابق و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته.

ضبط المتهم بإطلاق النار على صاحب محل بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز، لقيامة بإطلاق النار على صاحب محل أدى إلى إصابته، ونقل على إثرها إلى المستشفى، جراء مشاجرة بمنطقة السيدة زينب.

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النقض تقضي بقبول طعن المتهمين بالهجوم على فندق الغردقة

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالغردقة، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.

تأجيل معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها في قضية شيك

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأحد، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 4 يناير المقبل، للإعلان بالدعوى، وسداد رسوم التصالح.

ضبط المتهم بقتل زوجته في منشأة ناصر

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على "عاطل"، متهم بقتل زوجته لوجود خلافات زوجيه سابقة بينها.

"الإداري" يحظر تجسيد "الأنبياء والرسل" بالقنوات والسينما والمسرح

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والمطالبة بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب الذي كان يذاع على إحدى القنوات في عام 2012.

التحقيق مع عاطل قتل زوجته في بدر

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع عامل بقتل زوجته في مدينة بدر لخلافات زوجية بينهما.