رطم رأسها في الحائط.. التحقيق مع عاطل قتل زوجته في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع عامل بقتل زوجته في مدينة بدر لخلافات زوجية بينهما.
كان قسم شرطة بدر تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين زوجين داخل مسكنهما، وتعدي الزوج على زوجته بالضرب المبرح فلفظت أنفاسها الأخيرة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
وقال المتهم في التحقيقات إنه رطم رأس زوجته في الحائط بعد مشاجرة بينهما، وإنه لم يكن في وعيه لتعاطيه المواد المخدرة.
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