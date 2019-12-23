مصر | نشرة حوادث الخليج 365: الإفراج عن سامي عنان وحبس زوجة لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: الإفراج عن سامي عنان وحبس زوجة لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. مصطفى بكري: الإفراج عن سامي عنان

صرح الإعلامي مصطفى بكري، بأن الفريق سامي عنان تم الإفراج عنه وهو الآن متواجد في منزله، وتابع، في تدوينه له على "تويتر": "لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير وأكد لي إنه بالفعل متواجد في منزله الآن".

"عبر موقع إباحي".. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 300 دولار

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لممارسة الدعارة والجنس، بمقابل 300 دولار في الساعة.

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القبض على قاتل زوجته فى مدينة بدر

تمكن رجال مباحث بقسم شرطة بدر، من القبض على قاتل زوجته بعدما تعدى عليها زوجها بسبب خلافات بينهما، حيث تنفست أنفاسها الأخيرة بحى النرجس، وتم نقل لجثة إلى المستشفى، ويحقق رجال المباحث معه حول ارتكابه للحادث.

الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في واقعة سرقة أموال وميداليات ودروع ونياشين من شقته.

بمساعدة والده.. اعترافات صادمة لسيدة قتلت طفلا بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر تعذيبه على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر، أنها اعتدت عليه لتبوله على نفسه كنوع من التأديب، وأثناء ذلك قامت بضربه حتى سقط على الأرض، وارتطمت رأسة وأصيب بنزيف داخلي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

