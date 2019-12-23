أخبار مصر | بمؤهلات عليا ومتوسطة.. "الشباب والرياضة" تحدد أيام التوظيف المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمؤهلات عليا ومتوسطة.. "الشباب والرياضة" تحدد أيام التوظيف المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف بشركة كمبيومي، يومي الاثنين والأربعاء 23، 25 من ديسمبر الجاري من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، ضمن إطار بنك توظيف (طور وغير) بمركز شباب الحي السادس بأكتوبر من الساعة 10 إلى 4 عصرا .

• تفاصيل الوظائف

- مسئول تسويق اليكترونى

- سوبر فايزر

- مسئولين موارد بشرية

- دعم فني وفنيين نت

- سيلز +مساعدين مبيعات داخلية

- سواقين درجه اولى وتانية وثالثه

- أمناء مخازن

- مراقبين كاميرات

- مندوبين توزيع

- كاشير

الشروط:

مؤهلات عليا ومتوسطة

ذكور

اقصى حد للسن 35 سنة

المميزات والحقوق:

مرتب ثابت +حوافز

تأمين صحي واجتماعي

تدريب وتعيين من اليوم الأول

بدلات انتقال + فرص للترقي + عمولات علي البيع

وعلى من يرغبون في التقدم ملىء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا الى العنوان المذكور:

https:tinyurl.comy2jonkj6

https:tinyurl.comr9gwhmr

