أخبار مصر | نداء الحوت أم أبواق السماء.. القصة الكاملة لـ أصوات الساحل الشمالي المرعبة

وأثار هذا المقطع جدلًا كبيرًا على مواقع السشويال ميديا، حتى وصل الحكومة والتي حاولت من جانبها كشف حقيقة هذه الواقعة.

وجاء رد الحكومة على هذه الشائعة ومحاولة التصدى لها، بعد تصدر هاشتاج الحوت الأزرق، مواقع التواصل الإجتماعى.

وفى هذا الصدد، كشف وزارة البيئة حقيقة هذه الشائعة من خلال بيان لها، مؤكدة أن هذه الاصوات غير حقيقة وتم إفتعالها بهدف إثارة الرأى العام.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنها تحققت من هذا الامر، من خلال التواصل مع جهات معنية بمدن الساحل الشمالى، وكما تم التواصل مع مواطنين قاطنيين بنفس المنطقة، والذين نفوا بدورهم سماع اية أصوات مرعبة.

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وفسر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعى، هذه الواقعة بتحليلات مختلفة فمنهم من قال أن هذه الأصوات تسمى أبواق السماء.