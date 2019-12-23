أخبار مصر | العناني والمشاط يبحثان التعاون بين السياحة والآثار والتعاون الدولي

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التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية، مساء اليوم الأحد.

والتقي الوزيران لبحث الملفات الهامة في وزارة السياحة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، وهنأت المشاط الدكتور خالد العناني بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

ومن ناحيته هنأ العناني الدكتورة رانيا المشاط، متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدًا عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، مشيرا الي التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما، مثمنا حرص الدكتوره رانيا المشاط علي زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والاثار هو نموذج للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والاثار عن ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.