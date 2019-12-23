شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمود البنا بعد الحكم على «راجح» بالسجن 15 سنة: تمنيت له الإعدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمد البنا، والد الطفل محمود البنا، ضحية القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد الشهامة»، إنه كان يتوقع أن يكون هناك استثناء بحكم يشفي غليله. وأضاف، خلال برنامج «الحكاية» في قناة «إم بي سي مصر»: «لا أشكك بالقضاء، لكنى كنت أتمنى إعدام الجاني»، مشيراً إلى أن «أهالى ومحامي المتهمين كانوا دائما يتعمدون استفزازنا، وإطلاق النكات السخيفة علينا، والاستهزاء ب شهيد الشهامة والتقليل من القضية والاستهانة بدماء ابنى، وكنت دائما أقول لابنى لو غلطت هقف ضدك وعمرى ما هساندك».

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