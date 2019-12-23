شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والآثار والتعاون الدولي يبحثان أطر التعاون المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ووزيرة السياحة السابقة.

والتقى الوزيران، بحسب بيان، لبحث الملفات الهامة في وزارة السياحة وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، وهنأته الوزيرة بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.

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ومن ناحيته هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط متمنيًا لها مزيد من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة، مؤكدا على عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، مشيرا إلى التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما، مثمنا حرص الدكتوره رانيا المشاط على زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والآثار، وهو ما يعتبر نموذجاً للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.