شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: الناس لا تعطي الرئيس السيسي حقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووزيرة التضامن السابق، إن الناس لا تعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه، لافتة إلى أن الرئيس حمى الوطن وعرض حياته الشخصية للخطر في سبيل حماية هذا الوطن، وأعطى للمرأة مكانة في العديد من الملفات.
ولفتت «والي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، أن المرأة تولت العديد من المناصب القيادية والوزارية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، معقبة:«الاهتمام مش بالكلام لكن بالفعل»، مضيفة: «أنا شاكرة وممتنه لدعم الرئيس السيسي لي في منصبي الدولي الجديد.
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