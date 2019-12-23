شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفارة البحرين فى مصر تحتفل بالعيد الوطنى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سفارة مملكة البحرين فى مصر، حفل استقبال، مساء اليوم، الأحد، بمناسبة ذكرى تولى العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد حكم المملكة، وأيضا ذكرى العيد الوطنى للمملكة.

حضر الحفل الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة، طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ومحمد معيط، وزير المالية، والسفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ونخبة من مسؤولى الدولة المصرية والسفراء العرب الأجانب ورجال الفكر والفن.

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