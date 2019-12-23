شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى شوكت سعد ينافس على عضوية مجلس إدارة المعاهد القومية 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية، يوم 28 ديسمبر الجارى انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الستة على أن تكون الإعادة فى اليوم التالى 29 ديسمبر حال عدم اكتمال النصاب القانونى ليستمر هذا المجلس عامين كاملين.

ويتنافس على عضوية مجلس الإدارة، 9 من الشخصيات المهتمة بالتعليم، يصوت لاختيار 6 منهم، رؤساء مجالس المدارس القومية على مستوى الجمهورية وعددها 39 مدرسة منها 30 فى القاهرة و9 بالإسكندرية

ويتكون مجلس الإدارة من رئيس و8 أعضاء يتم اختيار 6 منهم بالانتخاب و2 يختارهم وزير التربية والتعليم مع رئيس مجلس الإدارة الذى يشغل منصبه حاليا محمد الشيمى.

وفحصت لجنة من وزارة التربية والتعليم طلبات العضوية وفقا لما حدده القانون فى المادة 13 من القرار الوزارى 250 لسنة 2011 واستقرت على المتنافسين الـ 9 لاختيار 6 أعضاء منهم.

ويخوض الزميل الصحفى شوكت سعد الانتخابات لحصد أحد المقاعد الستة استنادا لخبرته السابقة حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة مدارس السيد محمد كريم لمدة عامين وقد رشحته الجمعية العمومية لمدارس السيد محمد كريم لخوض انتخابات هذا العام.

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ويعد شوكت سعد أحد أبرز المهتمين بالعملية التعليمية ويمتلك أفكار ورؤية عن تطوير وتحديث المعاهد القومية والتوسع فى إنشائها على مستوى الجمهورية بدلا من قصرها حاليا بالعاصمة والإسكندرية كما يمتلك رؤية لحل مشاكل المدرسين والعاملين بالمدارس القومية بعرضها على وزير التربية والتعليم أولا بأول.



محمد الشيمى

الزميل الصحفى شوكت سعد