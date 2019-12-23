شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية عن قمة كوالالمبور: لم نرحب بكيان مستحدث من أجل مصالح ضيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سامح شكرى، وزير الخارجية، على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول تعليقات رئيس دولة معادية، قائلا: "لا نتناول أي شيء خارج نطاق الحديث المعتاد فيما بين الدول ولا ندخل في مهاترات مع أي طرف، ولنا اتصالات مع أطراف دولية للعمل على تحقيق المصلحة الإقليمية والدولية، ولا نتخذ أي سياسات فيها استفزاز أو اعتداء على الآخرين وموقفنا الحفاظ على الاستقرار".

وأضاف سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حواره مع الوزير اليوناني تطرق إلى تصعيد التوتر الذي جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الليبية- التركية، والضرر الواقع على اليونان، وتحدثت مع وزير خارجية إيطاليا وهناك تنسيق بين دول شرق المتوسط.

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ورد وزير الخارجية، على حديث الرئيس السيسى عن الجماعات المسلحة، قائلا: "القادة يتحدثون عن إدراك ما يجري في ليبيا، والأمر واضح للجميع وأي محاولة لإنكار ذلك هى محاولة لإخفاء حقيقة الأمور في الدولة الليبية.

وعن قمة كوالالمبور، قال وزير الخارجية، إن هناك تعمدا من قبل هذه المجموعة من الدول بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وموضوع القمة إخفاء لمكانة منظمة عريقة تضم الدول الإسلامية يجب الحفاظ عليها، وليس محاولة الخروج عليها لكيانات تستحدث لتحقيق مصالح سياسية ضيقة.

وعن دعوة مصر، أكد وزير الخارجية، أن هناك حديثاً عن وجودنا فى القمة، ولكن كان هناك عدم ترحيب من جانبنا بهذا الإجراء، وجعل الأمر واضحا بأن مصر لن تشارك فى هذه القمة.