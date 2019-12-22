شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: أسامة هيكل أغلق قناة الجزيرة مباشر.. ولن يكمم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام الجديد، شغل منصب وزير الإعلام بعد 25 يناير، واتخذ قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أسامة هيكل واجه الإخوان وصمم على إغلاق قناة الجزيرة مباشر، كونها معارضة للقانون».

وتابع: «وزير الدولة للإعلام له مسؤوليات كثيرة، ولا يوجد تعارض بين منصبه والهيئات الإعلامية الثلاث، التي تنص عليها الدستور»، مردفا «أسامة هيكل مش جاي يكمم الإعلامي، كونه صحفي ويعرف معني المعلومة».