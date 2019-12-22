شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي: رؤية شاملة لتطوير الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد أيمن، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوزراء الجدد ونوابهم، مشيرًا إلى أن التعليم يحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقال «أيمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن هناك رؤية شاملة لتطوير الجامعات على عدة محاور سواء المادة العلمية أو أسس التعليم، مشيرًا إلى أن التغيرات تهدف لتحويل الطالب النظري إلى طالب يبدع ويبتكر من خلال مناهج وبرامج في الجامعات ترتبط بسوق العمل والصناعة.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات أن هناك خطة للتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية بها فروع لجامعات دولية.