شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجلش توداى» مبادرة لتعليم أطفال الأقصر اللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق برنامج تنمية أبناء الصعيد الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، مبادرة «إنجلش توداى»، وهى مبادرة تهدف إلى استغلال أوفات فراغ الأطفال والنشء وتدريبهم على حسن استقبال ضيوف الأقصر وزوارها، وتغيير السلوكيات السلبية وزرع القيم الإيجابية بينهم.

قال محمد عبدالمنعم القريفان، منسق مبادرة «إنجلش توداى»، إن المبادرة تتضمن قيام مجموعة من الشباب بتدريب الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة من طلاب المدارس المختلفة، بالإضافة إلى فئة من المتسربين من التعليم، حيث يتم تعليمهم كيفية التعامل مع زوار الأقصر من خلال ورش تثقيفية باللغة الإنجليزية يتم خلالها شرح عدد من المفردات وتحفيظ الأطفال جملا حوارية ومحادثات عن القيم الإيجابية والتسامح والسلام والحوار، وذلك بهدف إنتاج جيل يحسن استقبال السائح والتعامل الجيد معه. وأضاف أن المبادرة التى تم تنفيذها فى عدد من المؤسسات المجتمعية والتنموية داخل مدينة الطود، من قبل عدد من الشباب المتطوعين الراغبين فى العمل على غرس القيم الإيجابية فى النشء ويتم الإعداد لرحلات للمتدربين لأماكن تواجد السياح وزوار الأقصر مثل المعابد الأثرية والمتاحف، وذلك لتنفيذ المبادرة بشكل عملى والشرح على الطبيعة خطة حملة التوعية والحفاظ على البنية التحتية للمحافظة، خاصة الحديثة منها مثل الكورنيش الجديد والميادين الجديدة.