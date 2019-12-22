شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية والثقافية للأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، الأحد، وفد القافلة الدعوية الثقافية للأزهر الشريف، التي تزور المحافظة خلال الفترة من 22 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري.

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وتستهدف القافلة عقد عدداً من الندوات واللقاءات الموسعة مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم نحو البناء والتنمية والتي يتم تنفيذها بمراكز الشباب والمعسكرات الصيفية للشباب ومساجد مدينة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على بالغ تقديره لدور الأزهر الشريف في خدمة الوطن وأبناؤه وإسهاماته في نشر الوعى والثقافة وتصحيح المفاهيم وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، مؤكداً «أننا جميعاً نعمل من أجل هذا الوطن والحفاظ على الهوية المصرية ودعم ومساندة الشباب».

حضر اللقاء الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية والشيخ محمد عبدالهادى مدير عام منطقة وعظ الاسماعيلية