شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: من غير المقبول أن يتحدث رئيس البرلمان وكأنه الوحيد الذي يفهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ردا على تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في إحدى الصحف حول أن حزب مستقبل وطن، يعيق أو يرفض قانون المحليات، بأنه يرفض تلك التصريحات رفضا مطلقا، وأنه بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي دوما من فوق كرسي رئيس المجلس وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من أن المجلس يحتوي على قامات قانونية. وقال النائب عاطف ناصر، ما يثير الدهشة أن كلا من ائتلاف الأغلبية وأحزاب «مستقبل وطن ـ المصريين الأحرار ـ حماة الوطن ـ الوفد ـ الشعب الجمهوري ـ مصر الحديثة ـ السلام الديمقراطي ـ المؤتمر ـ الحرية»، قد رفضوا مشروع القانون المقدم، لافتا إلى أن عدم ذكر رئيس المجلس لهذه الأحزاب في تصريحاته الصحفيه، هو دليل على تعنت واضح لرئيس المجلس ضد مستقبل وطن. وأضاف، نؤكد أننا واثقون ومطمئنون نفسيا إننا قد أفسدنا مخططا لولادة مشوهة لقانون معيب للحياة السياسية المصرية.

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