سامح شكري: مصر لا تدخل في مهاترات، وتعمل دائما في إطار الإيجابية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتفاق حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا ليس له تأثير على مصر من الناحية الفنية، ولكن هذا لا يعفي أن عقد الإتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق، ويعد خرقًا للقانون.
وأشار «شكري»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن الأمر ليس مطلق لأي طرف يتعامل وفق رؤيته، حيث أننا نعيش في مجتمع دولي له محددات، مؤكدًا أن «مصر تعمل على مساعد ليبيا في الوصول إلى حل سياسي، والقضاء على الإرهاب في ليبيا».
وأضاف أن مصر لا تتناول أي شىء يخرج عن الحديث المعتاد بين الدول، ومصر لا تدخل في مهاترات، وتعمل دائما في إطار الإيجابية.
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