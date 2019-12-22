شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: هدفي الأول النهوض بالقطاع واستمرار تقدمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أن هدفه الأول بعد توليه الوزارة هي النهوض بالقطاع واستمرار تقدمه، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تحقيق كل ما في صالح العمل والعاملين ويحقق لهم الاستقرار المنشود.

Advertisements

وقال «منار»- في رسالة للعاملين بقطاع الطيران وجهها الأحد- إن الوزارة لن تدخر جهدا لمواصلة خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات، وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج والسعي نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مستشفى مصر للطيران ستظل ملكا لجميع العاملين وسوف تستمر في تقديم كافة خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران مع استمرار العمل على تطويرها وتحديثها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم، مؤكدا أنه لن يتم المساس بأي مكتسبات للعاملين أو بحقوقهم.

وتقدم وزير الطيران بالشكر للوزير السابق يونس المصري على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه الوزارة، مؤكدا أن جميع العاملين يقدرون ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.