شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول «النواب» يدعو خريجي جامعة بدر لحضور جلسة بالبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة بدر بالقاهرة BUC احتفالية بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، لتخريج أول دفعتين بكليات الصيدلة والتمريض واللغات والإدارة والعلوم المالية، بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة.

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وحضر الحفل نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ورجال الدولة، منهم محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والفنان محمد صبحي، ورجل الأعمال حسن راتب.

وألقى الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، كلمة خلال الحفل هنأ فيها الطلاب بتخرجهم من المرحلة الجامعية في مسيرتهم التعليمية، مؤكدا سعي جامعة بدر لتعليم الطلاب بأحدث البرامج الجامعية والتدريبية المؤهلة لسوق العمل والتي تجعلهم من الخريجين الأكثر جذبا للعمل في مصر والخارج.

ودعا محمود الشريف وكيل البرلمان، خلال كلمته بالحفل، الطلاب الخريجين من جامعة بدر، لحضور إحدى جلسات البرلمان المصري، موضحا دعم الحكومة المصرية والقيادة السياسية للشباب الخريجين، لكونهم أمل مصر مستقبلا.