شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: عودة وزارة الإعلام تضع عبئًا ثقيلا على عاتق أسامة هيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجود تعارض بين منصب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

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وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة»، مشيرا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

وتابع: «يجب وجود خطط إعلامية تبلور السياسة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، وهذه هي مسؤولية وزارة الإعلام»، معلقا: «لا نريد أن تكون مانشيتات الصحف واحدة، وأتوقع وجود خطط جديدة في 2020».

واختتم: «أسامة هيكل ابن الإعلام، ويجب على جميع الأطراف التعاون معه».