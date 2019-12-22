شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تهنئ نيفين قباج على تولى التضامن: كفاءة عالية.. والسيسي دعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل للمرأة وتقلدها فى مناصب وزارية، لافتة إلى الدور الذي يقوم به لحماية الوطن وتنميته.

وهنأت والي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، وزيرة التضامن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، موضحة أنها تتمتع بكفاءة عالية، وأن استقبالها لها فى أول يوم لتوليها مهام الوزارة هو أمر طبيعي فى ظل الحب المتبادل بينهما وعملها سويا على مدار الفترة الماضية.

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وحول منصبها الجديد، ذكرت والي أنها ستغادر إلى فيينا الشهر المقبل لاستلام عملها الجديد، كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدة أنها ستخدم وطنها مصر فى أي منصب تكون فيه.