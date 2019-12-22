شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: "العدل القطرية" تتعنت فى طلب حضور محام جلسة محاكمة المهندس على سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن وزارة العدل القطرية لم تبت حتى الآن فى طلب أسرة المهندس المصرى، لحضور محام له خلال الجلسة التى ستعقد لعلى سالم يوم الخميس المقبل.

وقالت المصادر المقربة من أسرة على سالم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الخميس المقبل من المقرر أن يشهد جلسة مرافعة فى قضية المهندس المصرى، ولكن إلى الآن لم توافق وزارة العدل القطرية رسميا وبشكل مكتوب على حضور المحامى المصرى، بينما تتلاعب فى الوقت لإضاعة فرصة حضور محام مصرى جلسات محاكمة على سالم.

وتابعت المصادر المقربة من أسرة على سالم، أن حضور المحامى لجلسات محاكمة على سالم يتطلب التقديم على فيزا وليس هناك وقت سوى 3 أيام فقط، متسائلة: ما الذى تخشاه قطر من حضور المحامى المصرى لجلسات محاكمة على سالم؟.