شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة وزير الطيران الجديد: سنعمل على نهضة القطاع وعدم المساس بأى حقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاء في الرسالة: "زميلاتى وزملائى أسرة الطيران المدنى.. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الفريق يونس المصرى على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه حقيبة الطيران المدنى. وإننى أؤكد على أن جميع العاملين يقدرون ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والتى تعكس مدى إخلاصكم وحرصكم على الارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام.

وأضاف وزير الطيران فى رسالته: يطيب لى أن أبعث لكم جميعاً تحية إعزاز وتقدير. ومع أول رسالة تواصل بيننا بعد تكليفى بمسؤلية وزارة الطيران المدنى أود أن أؤكد لكم أن هدفي الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني وإستمرار تقدمه فأنا إبن من أبناء هذا القطاع وسأظل دائماً فى خدمته من أى موقع أتواجد فيه أو أكلف بالعمل به ، هكذا تعلمنا من الأجيال السابقة التى قدمت الكثير والكثير من أجل الإرتقاء بهذا القطاع ، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن جموع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التى منحتها لى القيادة السياسية ، وأدعوكم أن نعمل سوياً بكل تفانٍ وإخلاص لنستطيع أن نمضى قدماً فى ما نتمناه ونود تحقيقه من تقدم وبناء.

وأكمل: وأؤكد لكم إننى لن أتواني لحظة واحدة عن تحقيق كل ما يصب فى مصلحة العمل والعاملين ويحقق لهم الإستقرار المنشود وأن وزارة الطيران المدنى لن تدخر جهداً لمواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج ، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولى .

كما أود أن أؤكد لأبناء القطاع أن مستشفى مصر للطيران ستظل ملكاً لجميع العاملين وستستمر فى تقديم كافة خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران المدنى مع إستمرار العمل على تطويرها وتحديثها للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم ... كما أؤكد لكم أنه لن يتم المساس بأى مكتسبات للعاملين أو بأى حق من حقوقهم .

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وختاماً أتقدم لكم جميعاً ولأسركم الكريمة بأرق التهاني بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيدة ،، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علي مصر بالرخاء والإزدهار والسلام .