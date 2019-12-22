شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الجديد: الرئيس السيسى كلفنى برفع مستوى الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بعد أداء اليمين الدستورى لتولى الحقيبة الوزارية، كلفه بحل جميع المشكلات الزراعية، مضيفا أن هناك محاولة لرفع مستوى الخدمات للمواطنين، وايجاد حلول غير تقليدية وجذرية للمشاكل.

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وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، أن وزارة الزراعة محورية وتلعب دور كبير فى الدولة ولديها مشروعات متعددة، ولابد من النظر للعديد من الملفات العالقة، والعمل على حلها، مؤكدا أن الوزارة حاليا تعمل على وزارة أقولا ولا أفعال.

وتابع السيد القصير، أن هناك آلية لرفع مستوى الخدمات بالوزارة بعد التطلع إلى الملفات، ولابد العمل على أرض الواقع.