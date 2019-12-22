شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كلية اللغة والإعلام يزور مركز الخليج 365 للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من أساتذة وطلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع القرية الذكية برئاسة الدكتورة حنان يوسف عميد الكلية، رئيس المنظمة العربية للحوار، مركز الخليج 365 للتدريب، حيث كان في استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365.

وقام الوفد بزيارة موقع الخليج 365 والصحيفة الورقية للتعرف على دورة العمل اليومى وطرق بث الأخبار فى صالة التحرير المدمجة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من الكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، الذى قدم شرحا للطلاب حول آلية العمل فى موقع الخليج 365 ومراحل صناعة الخبر الصحفى.

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كما قدم الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع شرحا لمصادر صناعة الخبر الصحفى من المصادر الحية والمتخصصة.

وتفقد الوفد الأقسام المتخصصة فى الخليج 365 وقاموا بزيارة صحف و مواقع صوت الأمة ودوت مصر و بيزنس توداى وايجبت توداى.

من جانبها أشادت دكتورة حنان يوسف بالدور الذى تلعبه مؤسسة الخليج 365 فى إعداد إعلامي المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل والربط بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية.