منسق مبادرة "2 كفاية": نفذنا 2.4 مليون زيارة "طرق أبواب" لتوعية الأسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت راندا فارس، منسق مبادرة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة فى مرحلتها الاولى تستهدف 10 محافظات وهى الأعلى فى معدلات الخصوبة والفقر من خلال حملات "طرق الأبواب"، وبالتعاون مع 108 جمعية أهلية و 1200 متطوعة.
وأضافت خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى حسام الحداد، على شاشة "الحياة"، أن مبادرة طرق الأبواب بدأت فى يناير 2019، لتوعية الأسر وتم تنفيذ 2 مليون و 400 ألف زيارة طرق أبواب، منذ يناير وحتى أكتوبر الماضى، موضحة أن 370 ألف سيدة طلبت تلقى خدمات تنظيم.
وذكرت أن الزيادة السكانية ترجع لأسباب كثيرة وأبرزها المفاهيم والمورثات الاجتماعية وخاصة فى مناطق الصعيد فى ظل نسب الفقر والامية المرتفعة، مؤكدة أن التحدى الحقيقى يمكن فى تغيير فكر الناس.
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