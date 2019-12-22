محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن القانون المقدم للمحليات، لم يراع من قريب أو بعيد، تفعيل دور الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في المشاركة في صناعة القرار بالدوائر المحلية، مضيفًا أنه أصابه الخلل الدستوري في عدم توضيح كيفية الانتقال للامركزية التي نصت عليها المادة 176 من الدستور.
وأشار "رضوان"، إلى ضرورة وجود وقت كافي لدراسة مشروع القانون، خاصة وأن ما تم عرضه ليس إلا قانون قديم، انتهت دراسته منذ عامين تقريبًا، أي أنه لم يراع المستجدات السياسية أو القانونية التي طرأت بعده.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفريقية النواب": مشروع قانون المحليات به خلل دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.