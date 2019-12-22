مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 9 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 9 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة الدخيلة الكلية بمحافظة الإسكندرية حبس 9 متهمين 15 يوما على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دوله عليا، المنسوخه من القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دوله عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث 20 سبتمبر".

وهم كل من:-

1. عبد الرحمن محمود محمد معوض

2. وحيد على المجاهد محمد

3. محمد صبحى رمضان حسن

4. أحمد مصطفى على مصطفى

5. عبد الله أسامه عبد العال شاهين

6. محمد عبد الله سلام عبد الله

7. محمد فوزى محمد بغدادى

8. خالد محمد محمود برعي

9. على رضا السيد الصلاحى أحمد