مصر | الحبس 10 سنوات لسائق توك توك في السلام

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حكمت محكمة جنايات القاهرة، سائق توك توك اغتصب فتاة وشرع في قتلها بمنطقة السلام، بالسجن المشدد ١٠ سنوات.



وأسندت النيابة لـ ماجد.ا.، سائق توك توك، تهم اغتصاب الطالبة مها.، والشروع في قتلها.



واعترف المتهم في تحقيقات النيابة: المخدرات جعلتنى لا أفكر سوى في إشباع رغباتي، وكنت في طريقى بعد تناولى مخدرات وفوجئت بتلك الفتاة، تطلب منى أن أوصلها لمسكنها، فخطفتها في مكان خال من المارة وسلكت طريقا آخر غير مسكن المجنى عليها، وأمام مبنى تحت الإنشاء، وقفت وهددت المجنى عليها وأجبرتها على السير معى وفى غرفة من الطوب الأحمر، كممت فم المجنى عليها، حتى لا تستطيع الاستغاثة أو الصراخ، كى لا يسمعها أحد، وظلت تستعطفنى بصوت مصحوب بسيل من الدموع أن أتركها تعود لأسرتها.



وأضاف المتهم: هددت الفتاة إن صرخت سأقتلها، ورأيت معها هاتفًا محمولًاِ، أخذته خوفا من أن تخطر أحدًا، ثم تملك مني الشيطان فألقيت بالمجنى عليها على الأرض، محاولا السيطرة عليها، وقطعت عنها ملابسها، كاشفا مواطن جسدها، وقمت بملامستها والاعتداء عليها، وظلت تبكى وتستنجد أن أتركها لكننى قمت بضربها على رأسها، حيث فقدت الوعي، وتركتها وهربت، وأخذت معى متعلقاتها الشخصية، وهاتفها المحمول».



كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من أسرة الفتاة بتعرض، ابنتهم للاعتداء الجنسى من قبل سائق توك توك، استغل تواجدها بمفردها، وبإجراء التحريات تم التوصل للمتهم، وضبطه وبمواجهته بالواقعة، اعترف بأنه خطف المجنى عليها، أثناء استقلالها التوك توك، واقتادها عنوة إلى داخل مبنى تحت الإنشاء كرها عنها، واغتصبها، وضربها على رأسها، وفر هاربا ظنا أنها ماتت لفقدانها الوعي.