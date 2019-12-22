مصر | وصول سامي عنان لمنزله بعد الإفراج عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول سامي عنان لمنزله بعد الإفراج عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي أسامة بيومي بأن السلطات المصرية قد أفرجت عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وأكد أن الفريق وصل إلى منزله وهو بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية رفقة أسرته.

كانت قد أصدرت المحكمة المختصة أحكاما بالسجن تراوحت بين 6 و4 سنوات في قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وإدعاء صفة مدني بدلًا من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

