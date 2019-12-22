مصر | "عبر موقع إباحي".. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 300 دولار

باشرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على أحد المواقع الإباحية، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب مواطني الخليج في منطقة الدقي، مقابل 300 دولار في الساعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة استأجرت سيارة لاستدراج الزبائن، ويساعدها شخص آخر بمقابل مادي.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة في عقدها الثالث من العمر، قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين واستقطاب مواطني الخليج بمنطقة الدقي، مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 300 دولار مايعادل 5000 مصري، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، اتصل أحد الأشخاص بالمتهمة على أنه خليجي الجنسية، وأخبرها أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.