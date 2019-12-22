مصر | القبض على قاتل زوجته فى مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على قاتل زوجته فى مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث بقسم شرطة بدر، من القبض على قاتل زوجته بعدما تعدى عليها زوجها بسبب خلافات بينهما، حيث تنفست أنفاسها الأخيرة بحى النرجس، وتم نقل لجثة إلى المستشفى، ويحقق رجال المباحث معه حول ارتكابه للحادث.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بتشاجر زوجين داخل مسكنهم بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان لكشف الحادث، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتورط فى الحادث، الذى اعترف بقتلها بعد أن قام بضربها فى الحائط اكثر من مرة، ولم يكن فى وعيه بسبب تعاطيه المخدرات، حتى لقيت مصرعها.