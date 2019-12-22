مصر | ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و20 سائقا تحت تأثير المخدرات

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وشملت المخالفات ضبط ألف و961 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفات بسبب "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و19 مخالفة دراجة نارية "سحب أو حجز"، و39 مخالفة شروط الترخيص، و20 سائقًا تحت تأثير المخدرات. وشملت المخالفات ضبط ألف و961 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفات بسبب "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و19 مخالفة دراجة نارية "سحب أو حجز"، و39 مخالفة شروط الترخيص، و20 سائقًا تحت تأثير المخدرات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال ال24 ساعة، من ضبط 5 آلاف و56 مخالفة مرورية متنوعة.



وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.