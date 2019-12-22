مصر | القضاء الإدارى يوقف قرار العلميين بإجراء انتخابات مبكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإدارى يوقف قرار العلميين بإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية، لإجراء انتخابات مبكرة، والتي كان مقررا عقدها في 31 ديسمبر الحالي، وما ترتب على ذلك من آثار.

وأشار عميره إلي أن المحكمة أختصمت في الدعوى التي حملت رقم 12640 لسنة 74ق، والمقامة من الدكتور صلاح النادي أمين عام النقابة، ضد عبدالسلام المليجي بصفته نقيب العلميين، كما قضت المحكمة في الدعوى رقم 3587 لسنة 74 ق، والمقامة من الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة، بوقف تنفيذ قرار النقيب بشطب الأمين العام وأعضاء المجلس من سجلات النقابة.

وقد أعلنت 4 نقابات فرعية للعلميين في مطروح والدقهلية ودمياط والإسكندرية تعليق مشاركتها في انتخابات النقابة لحين إشعار آخر، كما تقدم عدد من أعضاء هيئة مكتب ومجلس نقابة المهن العلمية بطعنين على قرار بدء إجراءات الانتخابات التي دعا إليها الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، باعتبارها مخالفة للقانون، حيث تحدد لنظرهما جلسة اليوم وقضت المحكمة بقبول الطعن ووقف الانتخابات.