أخبار مصر | بالهيروغليفي "ميريت آمون" تظهر بالمتحف الكبير تطلب مساعدة ذوي الهمم لترميم فخارها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالهيروغليفي "ميريت آمون" تظهر بالمتحف الكبير تطلب مساعدة ذوي الهمم لترميم فخارها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأت فتاة ترتدي الزي المصري القديم، العاملين في المتحف المصري الكبير، بالدخول عليهم أثناء يوم ترفيهي تثقيفي مخصص للأطفال ذوي الهمم، حيث ظهرت تسير بينهم وتتحدث الهيروغليفية، وتطلب المساعدة.

ومع الإلحاح من الجميع في الكشف عن شخصيتها، قالت إنها "ميريت آمون"، وبدأت في حكاية حكايتها، من أنها سمعت عن معامل الترميم المتطورة في المتحف الكبير، وكيف أن فخارها الثمين العزيز لديها قد تحطم، وطالبت المرممين بسرعة التدخل لترميمه، وردت عليها إحدى المتواجدات بأن المعامل لن تستطيع استقبال فخارها لأن المرممين انتهوا من عملهم وانصرفوا، فألحت ميريت في طلبها، فكان التفاعل من الأطفال ذوي الهمم، بأن عرضوا عليها مساعدتها، وبالفعل أخذ كل منهم طبقًا فخاريًا، وبدأوا عملية ترميم دقيقة.

كان ما سبق هو إحدى الفقرات ضمن البرنامج الثقافي التعليمي الذي يقدمه المتحف للأطفال شهريًا والذي استهدف هذه المرة مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، والفكرة عبارة عن مسرحية تفاعلية نفذها المركز التعليمي بالمتحف، وإداراة الترميم والعلاقات الدولية وتكنولوچيا المعلومات، والتسويق، وملف الإتاحة.

تقوم الفكرة على تعريف الأطفال بالفخار وخاماته واستخداماته وترميمه، وتدفعهم لتنفيذ ما عرفوه في معمل ترميم الآثار غير العضوية عن الفخار وما عرفوه عن ترميمه في قالب تشويقي ترفيهي تفاعلوا معه.

وميريت آمون التي هي في الحقيقة أميرة علاء أخصائية ترميم في المتحف، طلبت من الأطفال مساعدتها وبالفعل تفاعلوا معها وبدأوا بمساعدة المرممات وذويهم في إجراء خطوات ترميميه صحية للأطباق المكسورة، ومن خلال الحوار تعرف الأطفال على أهمية الفخار في حياة قدماء المصريين وكيف أنهم استخدموه لعدة أغراض خاصة الطعام.