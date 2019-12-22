أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب": قانون المحليات وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب": قانون المحليات وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، الشكر لكل من حزب "المصريين الأحرار، الوفد، حماة الوطن، المؤتمر، الشعب الجمهوري، السلام الديمقراطي، ومصر الحديثة"، لرفضهم قانون المحليات الجديد خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الأحد، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو.

وطالب حمودة، إحالة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لإصلاح ما به من عيوب، والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.

وتساءل النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب قائلا "إذا لم تكن كل هذه القوى السياسية والنواب المخضرمين لا تفهم في القانون والدستور".