أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب": قانون المحليات لم يراعي تفعيل دور الأحزاب السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إفريقية النواب": قانون المحليات لم يراعي تفعيل دور الأحزاب السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المحليات الجديد لم يراعي من قريب أو بعيد تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة بصناعة القرار في الدوائر المحلية، كما أنه أصابه الخلل الدستوري في عدم توضيح كيفية الانتقال للامركزية التي نصت عليها الماده 176 من الدستور.

وأضاف رضوان، أنه لابد وأن يكون هناك وقتًا كافيًا لدراسة القانون، خاصة وأن القانون الذي تم عرضه على المجلس ما هو إلا قانون قديم قد انتهت دراسته منذ عامين تقريبًا، أي أنه لم يراعي المستجدات السياسية أو حتى القانونية التى طرأت بعده.

يذكر أن كل من حزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار والمؤتمر، أعلنوا رفضهم على قانون المحليات الجديد خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي عقدت اليوم الأحد.

