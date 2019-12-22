أخبار مصر | وزير الطيران الجديد يشكر سلفه على مجهوداته في الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران الجديد يشكر سلفه على مجهوداته في الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد الشكر والتقدير الى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني السابق على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه حقيبة الوزارة، مشيرًا إلى أن أن جميع العاملين بوزارة الطيران المدني يقدرون ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير الجديد في رسالته للعاملين "يطيب لى أن أبعث لكم جميعًا تحية إعزاز وتقدير، ومع أول رسالة تواصل بيننا بعد تكليفي بمسؤلية وزارة الطيران المدني أود أن أؤكد لكم أن هدفي الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني وإستمرار تقدمه فأنا إبن من أبناء هذا القطاع وسأظل دائمًا فى خدمته من أى موقع أتواجد فيه أو أكلف بالعمل به، هكذا تعلمنا من الأجيال السابقة التى قدمت الكثير والكثير من أجل الإرتقاء بهذا القطاع".

وأضاف "انني أدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن جموع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التى منحتها لى القيادة السياسية، وأدعوكم أن نعمل سويًا بكل تفانٍ وإخلاص لنستطيع أن نمضى قدمًا فى ما نتمناه ونود تحقيقه من تقدم وبناء".