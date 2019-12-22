أخبار مصر | وزير الطيران الجديد يشكر سلفه على مجهوداته في الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران الجديد يشكر سلفه على مجهوداته في الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير الجديد في رسالته للعاملين "يطيب لى أن أبعث لكم جميعًا تحية إعزاز وتقدير، ومع أول رسالة تواصل بيننا بعد تكليفي بمسؤلية وزارة الطيران المدني أود أن أؤكد لكم أن هدفي الأول هو النهوض بقطاع الطيران المدني وإستمرار تقدمه فأنا إبن من أبناء هذا القطاع وسأظل دائمًا فى خدمته من أى موقع أتواجد فيه أو أكلف بالعمل به، هكذا تعلمنا من الأجيال السابقة التى قدمت الكثير والكثير من أجل الإرتقاء بهذا القطاع".
وأضاف "انني أدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن جموع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التى منحتها لى القيادة السياسية، وأدعوكم أن نعمل سويًا بكل تفانٍ وإخلاص لنستطيع أن نمضى قدمًا فى ما نتمناه ونود تحقيقه من تقدم وبناء".
وأوكد لكم إننى لن أتواني لحظة واحدة عن تحقيق كل ما يصب فى مصلحة العمل والعاملين ويحقق لهم الإستقرار المنشود وأن وزارة الطيران المدنى لن تدخر جهدًا لمواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولي.
كما أود أن أؤكد لأبناء القطاع أن مستشفى مصر للطيران ستظل ملكًا لجميع العاملين وستستمر فى تقديم كافة خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران المدنى مع إستمرار العمل على تطويرها وتحديثها للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.. كما أؤكد لكم أنه لن يتم المساس بأى مكتسبات للعاملين أو بأى حق من حقوقهم.
ووجه الوزير للعاملين أرق التهاني بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيدة،، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علي مصر بالرخاء والإزدهار والسلام.