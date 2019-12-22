أخبار مصر | خبير يطالب بإنشاء هيئة بحوث أثرية مستقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يطالب بإنشاء هيئة بحوث أثرية مستقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، بإنشاء مركز متخصص في بحوث الآثار، متخصصًا في دراسة وتأريخ الاكتشافات الأثرية المتتالية التي حققتها وتحققها الوزارة بين الحين والآخر.

وأضاف ريحان أن الآثاريين هم من يكتبون شهادة ميلاد الأثر علميًا حين اكتشافه، ويحملون مسئولية حمايته وترميمه وتطويره وشرح معالمه، وبعثات الآثار المصرية غيرت مجرى التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية بعدد كبير من الاكتشافات الأثرية، وهذه الاكتشافات تحتاج إلى دراسات ووضع مشاريع لتوظيفها واستثمارها ولن يتأتى ذلك إلا في وجود مثل هذا المركز.

وأشار إلى أن عدم وجود هذا المركز أدى إلى ندرة المعلومات العلمية الخاصة بتنقيبات البعثات المصرية إلا بمجهودات شخصية من الآثاريين المجتهدين وتؤخذ معظم المعلومات عن آثار مصر من مصادر أجنبية نقلت عن نتائج حفائر البعثات الأجنبية في مصر لأن هذه البعثات تنشر أعمالها بمجرد اكتشافها في الدوريات العلمية العالمية وتنقل عنها المؤلفات الأجنبية لكتب الآثار وتظل نتائج حفائر البعثات المصرية حبيسة أدراج مكاتب الوزارة ويظل مكتشفوها مغمورين حتى يحالوا للتقاعد وتضيع حقوق الملكية الفكرية لهم.

كما سيكون هذا المركز قاعدة للمعلومات العلمية الصحيحة لعمل كل الكتيبات السياحية اللازمة للدعاية داخل مصر وخارجها والمرجع الرئيسى للمعلومات الأثرية الموثقة وكمصدر للدخل حيث سيكون الحصول على المعلومة الموثقة بمقابل شأن وكالات الأنباء وسيتم ترجمة هذه المعلومات إلى عدة لغات تساهم في التسويق السياحي.

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وتابع: إنشاء هذا المركز سيكون قاعدة علمية لأى عمل متعلق بالآثار بدءً من أعمال المسح الأثري خاصة بالمواقع الصحراوية للكشف عن الشواهد الأثرية للإعداد لأعمال التنقيب، كما سيسهم في تحديد منهجية علمية لبعثات الآثار المصرية القائمة على استخدام أحدث التقنيات من طريقة "وينر" للكشف عن الآثار والطريقة الثنائية جهاز "ISGAP " والتصوير الجوي واستخدام أجهزة المسح التخصصي للموقع المراد التنقيب به لعمل خريطة طبوغرافية للموقع مما يسهم في تحديد الطبقة الأثرية وتأريخ المكتشفات والرفع المعمارى للمبانى المكتشفة يومًا بيوم لوضع التصور الأثرى للموقع وتحديد خطة الحفر.

وأوضح ريحان أن إنشاء المركز يستلزم وجود عدة دوريات علمية معترف بها دوليا تنشر بها نتائج اكتشافات بعثات الآثار المصرية بعد دراستها وتوثيقها من إصدار وزارة السياحة والآثار ونشر الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه للباحثين بالوزارة ومعظمها دراسات تلقى الضوء على إنجازات الوزارة بكل أنحاء مصر جاءت كدراسات ميدانية وتطبيقية للأثريين ومسئولى الترميم بالوزارة ودراسات توثيقية للآثار توفر على الوزارة ميزانيات إرسال لجان للمواقع لتوثيقها وكذلك إصدار كتب الآثار للأثريين بالوزارة وخارج الوزارة كمصدر للدخل وطبعها بمطابعها.

وتابع: سيتم استثمار الطاقات العلمية من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أبناء الوزارة وأعدادهم كفيلة بإنشاء مركز بحوث آثار كهيئة مستقلة تابعة لوزارة الآثار لها كادر ولائحة خاصة، وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن لائحة مركز البحوث جاهزة منذ سنوات وتنتظر التفعيل من الجهات المعنية.