أخبار مصر | المرسي: أداء الهيئات الإعلامية ليس على مستوى الطموح.. وأزمات مزمنة أمام الوزير الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرسي: أداء الهيئات الإعلامية ليس على مستوى الطموح.. وأزمات مزمنة أمام الوزير الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن أداء الهيئات المٌنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، ليس له علاقة بعودة حقيبة الإعلام، مؤكدًا أنه لو كان أداءً سيئًا، لتم تعيين وزيرًا للإعلام وليس وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، كما أقر مجلس النواب اليوم.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن عودة الوزارة له علاقة فقط بتفعيل دور الهيئات المُنظمة، خاصة في وجود جهد يُبذل ومحاولات لحل الأزمات، ولكن في النهاية الإنجاز ليس على مستوى الطموح، لافتًا إلى أن حجم الإنجازات لم يكن على نفس مستوى طموح المجتمع الإعلامي للإصلاح.



وأكد "المرسي" أن وزير الإعلام أمامه العديد من التحديات شديدة الصعوبة؛ والتي تتمثل في الانتهاء من الفوضى الإعلامية، وتنظيم العمل الإعلامي، وحل المشاكل المتراكمة، والتي يأتي أبرزها تراكم المديونيات وارتفاعها، بالإضافة إلى ملف الهيكلة وتطوير المضمون، دون الإضرار بالعاملين، موضحًا أن كل ذلك سيتوقف على تحديد مهام وصلاحيات الوزير الجديد.



وتابع: "مهام الوزير تنحصر في ثلاث، أولهم رسم سياسة للمنظومة الإعلامية، وخريطة واضحة تحدد هوية الإعلام المصري، وقدر الحرية، واقتصادياته، وعلاقته بالقوى الفاعلة، وأيضًا علاقته بالنظام والمواطن، وتحديد المهام الأكثر أهمية لصالح المواطنين، مما يكون مرشدًا للقنوات، تهتدي به لرسم خطتها البرامجية".

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وشدد أستاذ الإعلام، على أن ثاني تلك المهام، هو التنسيق ما بين الهيئات المُنظمة، لمنع حدوث تضارب في الاختصاصات، ودعم فاعلية أدائها، وذلك أيضًا بالتنسيق مع النقابات المهنية، وهي نقابتي الصحفيين والإعلاميين.



وفيما يخص المهمة الثالثة، أوضح "المرسي" أنها تتعلق بالمساهمة في حل المشاكل المزمنة لمنظومة الإعلام الخاصة والعام، وتحديدًا المديونيات والدعم الحكومي، بحكم أنه سيكون على تواصل مع القوى التنفيذية في الدولة بشكل مباشر.



واستطرد "المرسي" بأن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام الجديد، له خبرة طويلة في العمل الصحفي، وكان وزيرًا من قبل، وقريبًا من كل الجزئيات والمسؤوليات، لافتًا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في حل الأزمات المزمنة، حال بذل جهد خلال الفترة المقبلة.



ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعالي، اليوم، على عودة وزارة الإعلام من جديد، في التعديلات الوزارية، تحت مُسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، ويترأسها أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار السابق بالبرلمان.