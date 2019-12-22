أخبار مصر | 100 لوحة من إبداع الأطفال في متحف الفن الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 لوحة من إبداع الأطفال في متحف الفن الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في معرض "مبدعون على الطريق" المؤقت بمتحف الإسلامي والمستمر عرضه لنهاية العام الجاري، ويضم إبداعات الأطفال من سن 10 إلى 17 عامًا.

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إنه يأتي في إطار الدور الجتمعي للمتحف، وتشجيع النشء على الإبداع وإطلاق طاقاتهم الإيجابية، والمعرض يضم 120 عملًا فنيًا ما بين لوحات مرسومة ومشغولات وحرق على الخشب وأعمال أخرى متنوعة.

وأضاف أن مهمة المتحف ليست عرض للآثار وفقط، فنحن نعمل من خلال الخطة العامة لوزارة الآثار، والتي توجه بالتفاعل مع مختلف فئات المجتمع واستضافة الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة ولعب الدور التثقيفي الترفيهي وخصيصًا مع الأطفال والنشء.

وفي ذات السياق قالت رشا جمال رئيسة القسم التعليمي في المتحف، إن المعرض بالتعاون مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع والتي تقوم بتدريب الأطفال وتنمية مواهبهم الفنية.

ورصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية 50 عملًا فنيًا متمزًا لأطفال تتراواح أعمارهم ما بين 10 إلى 19 عام، والأعمال ذات مستو فني راق والمثير أن هذه الأعمال من نشء في عمر الزهور، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب الجميع حيث ظن البعض في بداية المعرض أنه لفنانيين كبار.