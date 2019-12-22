أخبار مصر | أمين الشئون البرلمانية بـ "مستقبل وطن": التعديلات الوزارية الجديدة استهدفت ضخ دماء جديدة بالحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الشئون البرلمانية بـ "مستقبل وطن": التعديلات الوزارية الجديدة استهدفت ضخ دماء جديدة بالحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات الوزارية الجديدة والتي أقرها البرلمان، استهدفت ضخ دماء جديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف صبري، في بيان، أن القيادة السياسية رأت ضرورة إجراء تعديلات في بعض الحقائب الوزارية بعد التقييم الدقيق للوزراء الذين تم تغيرهم، مُؤكدًا أن اختيار الوزراء ونوابهم الجدد تم وفقًا لمعاير مُحددة قائمة على الكفاءة والخبرة لمواكبة إستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة والتي تنتهجها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كمسئول مباشر عن الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، كرئيسًا لمجلس الوزراء يعكس توجه الدولة على إزالة العقبات في هذا الملف لأهميته القصوى في نهضة مصر بشكل عام.

وأشار أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن التعديلات الوزارية الجديدة اجتاحت وزراء المجموعة الاقتصادية وهذا يدل على رغبة القيادة السياسية في إنعاش القطاع الاقتصادي.

