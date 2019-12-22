أخبار مصر | مستقبل وطن يصدر بيانًا حول تصريحات "عبدالعال" حول قانون المحليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يصدر بيانًا حول تصريحات "عبدالعال" حول قانون المحليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا رسميًا، ردًا على ما صرح به الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن مستقبل وطن هو من اعترض على قانون المجالس المحلية.

وقال الحزب، إنه اعترض على القانون المعيب الذي يمتلأ عوارًا دستوريًا، وأخطاءًا قانونية، ولا يعترض على فكرة إنشاء القانون في حد ذاته، مُؤكدًا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي ورفض كل ما يظنونه ليس في مصلحة المواطن، وأن القانون والدستور ليسوا حكرًا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء.

كما أعلن الحزب عن اندهاشه من استخدام رئيس المجلس لبعض المصطلحات التي لا تتناسب مع مصر الحديثة، التي نعيشها اليوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل الدولة العميقة - على حد قوله.

وأكد الحزب عن رفضه لاستخدام رئيس المجلس كلمة أنصاف القانونيين دومًا مُهينًا نواب الشعب، مؤكدًا أن نواب الشعب قد حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم ولهم كافة الحرية التي كفلها الدستور في إبداء أرائهم.

