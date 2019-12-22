أخبار مصر | رئيس "مشروعات النواب": جلسة البرلمان برفض قانون المحليات الجديد تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مشروعات النواب": جلسة البرلمان برفض قانون المحليات الجديد تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن الجلسة العامة للبرلمان، والتي عقدت اليوم الأحد، تعد جلسة تاريخية، برفض الأحزاب لقانون المحليات الجديد، وذلك للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على قانون محترم على قدر تطلعاتهم وانتظارهم طوال السنوات الماضية.

ووجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشكر لنواب المجلس الذين رفضوا القانون، مُعتبرًا إياه بـ"سيئ السمعة"، مُذكرًا أن نواب الشعب دومًا عند ثقة الشعب.

يذكر أن كل من حزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار والمؤتمر، أعلنوا رفضهم على قانون المحليات الجديد خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي عقدت اليوم الأحد.